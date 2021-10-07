Как лучше государству поддержать бизнес в Уссурийске?

Поддержка малого и среднего предпринимательства — одна из важнейших задач государства. Чтобы понять, в каких мерах поддержки нуждается частный бизнес в Уссурийске, администрация города и ИА UssurMedia проводит опрос среди жителей.
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