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Закон, порядок, государство

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В Приморье военнослужащие Восточного военного округа выполнили боевые стрельбы из штатного вооружения БМП-2

В Приморье военнослужащие Восточного военного округа выполнили боевые стрельбы из штатного вооружения БМП-2

Перед проведением боевых стрельб военнослужащие выполнили нормативы по заряжанию орудия и сборке-разборке танкового пулемета Калашникова (ПКТ).

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