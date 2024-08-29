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Осенние премьеры: Елизавета Арзамасова, Анна Снаткина и Аня Покров

Осенние премьеры: Елизавета Арзамасова, Анна Снаткина и Аня Покров

Вчера в пространстве Yauza Place состоялась презентация нового сезона телеканала СТС. Первыми осенние новинки оценили: Эвелина Блёданс, Анна Снаткина, Анна Банщикова, Аня Покров, Елена Бирюкова, Анна Котова и другие звёздные гости.

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