Осенние премьеры: Елизавета Арзамасова, Анна Снаткина и Аня Покров

Вчера в пространстве Yauza Place состоялась презентация нового сезона телеканала СТС. Первыми осенние новинки оценили: Эвелина Блёданс, Анна Снаткина, Анна Банщикова, Аня Покров, Елена Бирюкова, Анна Котова и другие звёздные гости.
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