📷⚡️Компания General Atomics Aeronautical Systems Inc. совместно с MBDA инициировала интеграцию малогабаритной крылатой ракеты SPEAR на беспилотные летательные аппараты MQ-9B и «верные ведомые» Gambit 6.
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📷⚡️Компания General Atomics Aeronautical Systems Inc. совместно с MBDA инициировала интеграцию малогабаритной крылатой ракеты SPEAR на беспилотные летательные аппараты MQ-9B и «верные ведомые» Gambit 6.