Цены могут взлететь из-за сильнейшего Эль-Ниньо

Вероятность формирования сильнейшего Эль-Ниньо (колебание температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана) в октябре-декабре достигла 81%, а с вероятностью 97% явление сохранится до начала весны 2027 года.
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