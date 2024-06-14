Захарова сочла Зеленского мастером шоу-бизнеса, который выдает плохое за хорошее

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала президента Украины Владимира Зеленского мастером шоу-бизнеса, который использует свои артистические возможности, чтобы выдавать плохое за хорошее.
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