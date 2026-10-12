Энергетическое перемирие Трампа ударило по нефти

Нефть дешевеет в начале недели после заявления президента США Дональда Трампа об «энергетическом перемирии» между Россией и Украиной и договорённости об увеличении поставок Марка Brent подешевела на 0,11% до $104,6 за баррель, WTI на 0,53% до $91,3.