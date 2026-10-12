Инвест-Форсайт
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Инвест-Форсайт

10 подписчиков

Энергетическое перемирие Трампа ударило по нефти

Энергетическое перемирие Трампа ударило по нефти

Нефть дешевеет в начале недели после заявления президента США Дональда Трампа об «энергетическом перемирии» между Россией и Украиной и договорённости об увеличении поставок Марка Brent подешевела на 0,11% до $104,6 за баррель, WTI на 0,53% до $91,3.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым