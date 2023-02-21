Федеральное агентство новостей №1

7 009 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей Красноперов
    Чё сделали, чё сдали???  Ну пришли пидорасы ( по ихнему это ЛГБТ)«Лежит и трещит п...
  • вага карлито
    Посмотрел на стадион  вокруг стадиона! Нашего народу там  более 300 тысяч собралось а может и того больше! Это лишь м...Президент Путин н...
  • Святогор Князев
    Этот бакинский убл..о👹дк зароет Питер в дерь👿мо. А жители только  по поводу Насрального готовы возбухать! Всем наср...ЗакС Петербурга о...

Экстрасенс Мишина сделала неутешительный прогноз на ближайшие несколько лет

Экстрасенс Мишина сделала неутешительный прогноз на ближайшие несколько лет

Экстрасенс Инна Мишина предрекла жителям Земли серьезные проблемы в ближайшие несколько лет. Ее слова приводит интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Вернуться к статье

Картина дня

наверх