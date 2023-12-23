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Новая книга митрополита Тихона выйдет 25 декабря

Новая книга митрополита Тихона выйдет 25 декабря

Новая книга «Гибель империи. Российский урок» митрополита Тихона (Шевкунова), автора бестселлера «Несвятые святые», проданного тиражом более 3 миллионов экземпляров, появится в книжных магазинах страны 25 декабря.

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