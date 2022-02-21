Не правда ли, западные политики и пока еще президент Украины Ющенко, изображенные на фото и слушающие речь Путина в Мюнхене в 2007 году, более похожи на подсудимых в Нюрнберге, изучающих обвинения против них в преступлениях против человечности.
Не правда ли, западные политики и пока еще президент Украины Ющенко, изображенные на фото и слушающие речь Путина в Мюнхене в 2007 году, более похожи на подсудимых в Нюрнберге, изучающих обвинения против них в преступлениях против человечности.
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