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Не прошло и 20 лет, как в США спохватились и прочитали мюнхенскую речь Путина 2007 года...

Не прошло и 20 лет, как в США спохватились и прочитали мюнхенскую речь Путина 2007 года...

Не правда ли, западные политики и пока еще президент Украины Ющенко, изображенные на фото и слушающие речь Путина в Мюнхене в 2007 году, более похожи на подсудимых в Нюрнберге, изучающих обвинения против них в преступлениях против человечности.

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