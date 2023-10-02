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Из России может исчезнуть пиво Tuborg и Kronenbourg

«Балтика» пытается запретить Carlsberg расторгать с ней лицензионное соглашение. Пивоваренная компания «Балтика» опасается, что датский холдинг Carlsberg Group может лишить её прав на часть глобальных брендов, в том числе Tuborg и Kronenbourg.

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