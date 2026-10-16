Пенсии в 2027 году будут получать 43 млн человек. Страховые пенсии проиндексируют дважды, на 6,8% с 1 февраля и на 3,3% с 1 апреля, сообщил председатель Социального фонда Сергей Чирков на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам в пятницу, 16 октября 2026 года.