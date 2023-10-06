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Слив

Опять в комменты прибегают свидетели гамэрыканського могущества со своим заевшим «Всё дадут, никто украину не бросит, не сольёт».

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Комментарии
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Виктор Тимошевский
Автор не упрощайте и не кричите &quot;Гоп!&quot;,пока не перепрыгнули.Не занимайтесь русской национальной забавой плясок на граблях. Мы,к сожалению уже и Киев за три дня брали,и население нас цветами встречало и избавлялось от кровавого рыжиму. А потом было &quot;мы поверили,а нас обманули...&quot; Не забывайте,что запланированные к вложению деньги,вложены и по ним Украина получит свое.Вопрос стоит о продолжении вложений в будущем.А это пока туманно. Но их ряды сильно не поредели,несмотря на звучащие не в унисон голоса. Так,что давайте не впадать в эйфорию. Слива пока нет,лишь стремление &quot;хозяев&quot; принудить чубатых к активным действиям. Время все расставит по своим местам.
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