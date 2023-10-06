Виктор Тимошевский

Автор не упрощайте и не кричите "Гоп!",пока не перепрыгнули.Не занимайтесь русской национальной забавой плясок на граблях. Мы,к сожалению уже и Киев за три дня брали,и население нас цветами встречало и избавлялось от кровавого рыжиму. А потом было "мы поверили,а нас обманули..." Не забывайте,что запланированные к вложению деньги,вложены и по ним Украина получит свое.Вопрос стоит о продолжении вложений в будущем.А это пока туманно. Но их ряды сильно не поредели,несмотря на звучащие не в унисон голоса. Так,что давайте не впадать в эйфорию. Слива пока нет,лишь стремление "хозяев" принудить чубатых к активным действиям. Время все расставит по своим местам.