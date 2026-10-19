Ford Bronco 2027 модельного года: новый мотор V6 и другие доработки[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Возрожденный Ford Bronco дебютировал шесть лет назад, а теперь производитель рассказал об изменениях к началу очередного модельного года.
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