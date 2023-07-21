Власти Нидерландов заявили о неготовности Евросоюза сейчас конфисковать российские активы

Власти стран Евросоюза пока не пришли к соглашению в вопросе изъятия замороженных российских активов и передаче их на восстановление Украины, заявил советник премьер-министра Нидерландов по иностранным делам и безопасности Джеффри ван Леувен.
Власти стран Евросоюза пока не пришли к соглашению в вопросе изъятия замороженных российских активов и передаче их на восстановление Украины, заявил советник премьер-министра Нидерландов по иностранным делам и безопасности Джеффри ван Леувен.
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