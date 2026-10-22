Швеция должна соблюдать регламент Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS). Об этом заявил депутат фракции ЛДПР Дмитрий Свищев, комментируя нежелание скандинавской страны принимать российских спортсменов на чемпионате мира в Фалуне.