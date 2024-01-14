Дело Унабомбера : За что отбывает пожизненный срок тезка двух польских президентов

В 2017 году на канале Discovery вышел сериал «Охота на Унабомбера». /Фото: youtube.com 3 апреля 1996 года целая армия агентов ФБР окружила маленькую горную хижину в окрестностях города Линкольн, штат Монтана.
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