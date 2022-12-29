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Агент Самошникова: «Илья намерен отработать контракт с «Рубином» до конца»

Агент Самошникова: «Илья намерен отработать контракт с «Рубином» до конца»

Агент Ильи Самошникова высказался о будущем защитника «Рубина». Контракт 25-летнего игрока с казанцами рассчитан до 30 июня 2023.

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