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Метсола, Ларсен, Хартикайнен и Маннинен покинут «Салават Юлаев». Уфимцы останутся без легионеров («Чемпионат»)

«Салават Юлаев» останется без легионеров, они решили уехать из России. Как сообщает «Чемпионат», вратарь Юха Метсола, защитник Филип Ларсен, нападающие Теему Хартикайнен и Сакари Маннинен решили покинуть команду.

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