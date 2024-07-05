Бывшему главе Бразилии предъявили обвинения

Правоохранители хотят выяснить - не присвоил ли политик и приближенные к нему люди драгоценности на миллионы долларов, подаренные ему как подарки на посту главы страны, передает корреспондент УтроNews со ссылкой на РИА «Новости».
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