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Бывшему главе Бразилии предъявили обвинения

Бывшему главе Бразилии предъявили обвинения

Правоохранители хотят выяснить - не присвоил ли политик и приближенные к нему люди драгоценности на миллионы долларов, подаренные ему как подарки на посту главы страны, передает корреспондент УтроNews со ссылкой на РИА «Новости».

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