Проекты «Роснефти» в Египте и Индонезии – результаты и перспективы компании Татьяна АрестоваДеятельность «Роснефти» за рубежом продолжается – в Египте компания отмечает рост добычи газа на месторождении Zohr, а в Индонезии идет обсуждение НПЗ.