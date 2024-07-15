«Но есть условия». Молодым бизнесменам Севастополя с 500 тысячами будет легче

Об этом сообщил в своём телеграм-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Он уточнил, что средства данного гранта можно потратить на аренду или ремонт помещения, приобретение необходимого оборудования, платежи по договорам лизинга и на другие составляющие, необходимые для развития бизнеса.