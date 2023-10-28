Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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«Предательство русских»: Зачем Юрий Подоляка запустил вражескую пропаганду?

«Предательство русских»: Зачем Юрий Подоляка запустил вражескую пропаганду?

Политнавигатор На канале известного блогера Юрия Подоляки появился ролик с классическим сюжетом – два брата, которых разбросала судьба, оказываются в СВО, сражаясь по разные стороны фронта, и в один момент они встречаются на поле боя, где примиряются.

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Комментарии
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Леонид Попивняк
Вы знаете......все эти блогеры, трейдеры, коучи,инвесторы и прочая и прочая - просто инфоцигане в инете .....доверять им не стоит........
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1 д.
stig66
&quot;Братья встречаются в бою и просят прощения друг у друга. Точнее, прощения просит брат в российской форме.&quot; Обозреватель Валентин Филиппов неправ, т.к. извиняется брат в украинской форме. Очевидно невнимательно смотрел.
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1 д.
Михаил Фадеев
Уймитесь, идиоты! ЮП - по-настоящему русский человек и патриот, и давно доказал это, а вот какие его критики еще посмотреть надо - не торчит ли пачка гривен из кармана!
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11 час.

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