«Предательство русских»: Зачем Юрий Подоляка запустил вражескую пропаганду?

Леонид Попивняк Вы знаете......все эти блогеры, трейдеры, коучи,инвесторы и прочая и прочая - просто инфоцигане в инете .....доверять им не стоит........

stig66 "Братья встречаются в бою и просят прощения друг у друга. Точнее, прощения просит брат в российской форме." Обозреватель Валентин Филиппов неправ, т.к. извиняется брат в украинской форме. Очевидно невнимательно смотрел.