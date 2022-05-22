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Западная пресса: Россия быстро возродила НАТО

Западная пресса: Россия быстро возродила НАТО

Распад Советского Союза похоронил смысл существования НАТО вместе с его главным противником. В последующие годы, несмотря на имитацию бурной деятельности, североатлантический блок не смог полностью возродиться как цельная организация и союз.

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