Звезды футбола сыграют в Домодедове в рамках проекта «Выходи во двор»

30 августа в городском округе Домодедово состоится игра юбилейного сезона проекта «Выходи во двор». На футбольном поле образовательного комплекса «Доминанта» сборная местных жителей сразится со звездами российского футбола.
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