Тренер "Вашингтона" Карбери заявил, что Овечкин выглядит не в своей тарелке

Главный тренер "Вашингтон Кэпиталз" Спенсер Карбери оценил игру российского нападающего и капитана команды Александра Овечкина по итогам первых двух матчей четвертьфинальной серии Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с "Нью-Йорк Рейнджерс".
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