ВС РФ ночью нанесли массированный удар по украинским ОПК, портам и энергообъектам

Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием наземного, воздушного и морского базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которого поражены: — объекты военно-промышленного комплекса Украины, металлургической и нефтеперерабатывающей промышленности, а также логистические центры в городах: Киев, Борисполь, Запорожье, Кременчуг, Кривой Рог и Ильичовка; — объекты инфраструктуры в портах «Одесса», «Черноморск» и «Рени», используемые для доставки и хранения грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов, предназначенных для обеспечения ВСУ; — объекты энергетики, обеспечивающие функционирование портов в Одесской области.