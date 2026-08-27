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Аргументы недели

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ВС РФ ночью нанесли массированный удар по украинским ОПК, портам и энергообъектам

ВС РФ ночью нанесли массированный удар по украинским ОПК, портам и энергообъектам

Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием наземного, воздушного и морского базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которого поражены: — объекты военно-промышленного комплекса Украины, металлургической и нефтеперерабатывающей промышленности, а также логистические центры в городах: Киев, Борисполь, Запорожье, Кременчуг, Кривой Рог и Ильичовка; — объекты инфраструктуры в портах «Одесса», «Черноморск» и «Рени», используемые для доставки и хранения грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов, предназначенных для обеспечения ВСУ; — объекты энергетики, обеспечивающие функционирование портов в Одесской области.

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