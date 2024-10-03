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  • Eduard
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Заявление Зеленского о баллистической ракете назвали прикрытием поставок с Запада

Заявление Зеленского о баллистической ракете назвали прикрытием поставок с Запада

Заявлением о создании новой баллистической ракеты Владимир Зеленский прикрывает поставки оружия с Запада, считает председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

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Комментарии
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Сергей
Зелевафлик должен позавидовать Насралле! Он ДОЛЖЕН сидетьв клетке на Красной площади!!! Чтоб каждый мог подняться наверхклетки и обоссать гниду!!! И нетолько...
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