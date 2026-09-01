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Жители Надыма нашли свалку шкур и костей у реки Чирча

Жители Надыма нашли свалку шкур и костей у реки Чирча

Жители Надыма обнаружили в лесу свалку шкур и черепов животных. По их словам, дикие звери растаскали кости по берегу реки Чирча.

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