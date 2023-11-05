Калейдоскоп событий: активисты ТОС за год провели большую работу в своих дворах

Жители ТОС "Южно-Слободской" за год успели немало: принять участие в проекте по преображению придомовых территорий, проявить себя в спортивных и интелектуальных играх, а также провести субботники и дворовые праздники.
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