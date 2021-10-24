О том, как надо говорить с мигрантами и «толерантами»

Фото © gettyImagesСейчас в это сложно поверить. Но сло́ва из песни не выкинешь. И оно – вот:«Это иммигранты… должны адаптироваться к нашему обществу, а не наоборот.
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