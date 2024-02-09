Семьи участников СВО в регионе смогут пройти диспансеризацию в приоритетном порядке

Замгубернатора Сергей Нелюбов отметил, что для достижения наибольших результатов необходимо осуществлять по всем категориям системную и отлаженную работу, проявлять инициативность и оперативность, а также усилить взаимодействие социальных координаторов в районах с участниками СВО и членами их семей.