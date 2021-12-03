Лукашенко – Западу: Белоруссия никогда не станет Украиной

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал об ультиматуме Запада. В пятницу, 3 декабря, в Минске состоялось совещание по социально-экономическому развитию Белоруссии, во время которого Александр Лукашенко вспомнил события прошлого года.