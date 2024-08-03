Shot: Освобождены десятки пациентов, ставших заложниками рехаба в Подмосковье

Модест

А как ещё наркоманов от ломки лечить, если их не закрывать? Они же разбегутся все и поубивают кого угодно за дозу. Не все хотят в казённой больничке светиться, поскольку учёт у нарколога сразу лишает многих возможностей - права, оружие, какая-то престижная работа и т.д. Ну и потеря репутации конечно, не только личной, но и членов семьи. Так что для многих такой рехаб представляется мЕньшим злом, чем обращение к официальному наркологу.