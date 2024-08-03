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Shot: Освобождены десятки пациентов, ставших заложниками рехаба в Подмосковье

Shot: Освобождены десятки пациентов, ставших заложниками рехаба в Подмосковье

Несколько десятков человек держали в заложниках в реабилитационном центре в Подмосковье. Их освободили полицейские.

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Комментарии
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Модест
А как ещё наркоманов от ломки лечить, если их не закрывать? Они же разбегутся все и поубивают кого угодно за дозу. Не все хотят в казённой больничке светиться, поскольку учёт у нарколога сразу лишает многих возможностей - права, оружие, какая-то престижная работа и т.д. Ну и потеря репутации конечно, не только личной, но и членов семьи. Так что для многих такой рехаб представляется мЕньшим злом, чем обращение к официальному наркологу.
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8 час.

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