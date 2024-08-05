На вопросы интернет-пользователей ответит руководитель Управления координации занятости и соцпрограмм Карагандинской области

На портале egov.kz, в разделе «Открытый диалог», 7 августа с 14:30 до 17:30 пройдёт интернет-конференция с руководителем Управления координации занятости и социальных программ Карагандинской области Асем Джунуспековой Тема – «О мерах обеспечения занятости населения Карагандинской области», передает пресс-центр Акимата Карагандинской области.