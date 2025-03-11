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Полковник рассказал о вранье Европы в отношении России

Европа не сможет легко отказаться от продолжения украинского конфликта из-за глубокой вовлеченности. С таким мнением выступил экс-советник НАТО и полковник Генштаба Швейцарии в отставке Жак Бо в интервью YouТube-каналу Deep Dive.

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