Полковник рассказал о вранье Европы в отношении России

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Европа не сможет легко отказаться от продолжения украинского конфликта из-за глубокой вовлеченности. С таким мнением выступил экс-советник НАТО и полковник Генштаба Швейцарии в отставке Жак Бо в интервью YouТube-каналу Deep Dive.