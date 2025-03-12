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RS: единство Европы в вопросе Украины дало трещину

RS: единство Европы в вопросе Украины дало трещину

Пока из таких стран, как прибалтийские республики и Польша доносятся клятвы «победить» Россию во что бы то ни стало, истинное «единство» Европы и ЕС в целом в отношении Украины по-настоящему трещит по швам в эти дни.

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