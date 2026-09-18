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Царьград

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Два года в темноте: русские бойцы спасли мать с сыном, которая прятала его от ВСУ

Два года в темноте: русские бойцы спасли мать с сыном, которая прятала его от ВСУ

Супруг девушки погиб при первой попытке выбраться из зоны боевых действий – его убил украинский дрон.

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