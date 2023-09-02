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«МЮ» отдал защитника Альваро Фернандеса в аренду «Гранаде». 20-летний воспитанник «Реала» еще не играл в АПЛ

«МЮ» отдал защитника Альваро Фернандеса в аренду «Гранаде». 20-летний воспитанник «Реала» еще не играл в АПЛ

20-летний левый защитник будет выступать за клуб Ла Лиги на правах аренды до конца сезона. В прошлом сезоне испанец был в аренде в «Престоне» из Чемпионшипа.

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