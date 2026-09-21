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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Если бы не Соболев «Зенит» не был бы там, где он сейчас. А говорили: «Да зачем он нужен?» Радимов о 7 голах форварда в 9 играх РПЛ

Владислав Радимов оценил результативность Александра Соболева . В 9 матчах сезона РПЛ на счету форварда «Зенита» 7 голов и 2 ассиста.

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