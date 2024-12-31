К неудовольствию западных стран, влияние БРИКС растёт, и вскоре этот клуб затмит даже G20. Об этом в эфире интернет-канала «Глазами» заявил отставной морпех, разведчик и американский военный аналитик Скотт Риттер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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