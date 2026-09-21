Марсоход Perseverance нашёл в кратере Езеро свидетельства древних подземных, озёрных и гидротермальных вод

Марс оказался гораздо сложнее, чем показывали орбитальные данные Марсоход Perseverance обнаружил в районе древнего озера Езеро следы как минимум трёх разных эпизодов взаимодействия пород с водой, причём последний из них был связан с горячими подземными источниками.