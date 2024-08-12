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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Вячеслав Фетисов: «Отдельная благодарность Овечкину и ребятам из НХЛ за то, что делятся мастерством с детьми. Хочется пожелать и дальше строить спортивные объекты, развивать и пропагандировать спорт как норму жизни»

Напомним, шестой по счету розыгрыш Кубка Овечкина среди детских команд проходил в Красногорске и Мытищах.

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