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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Украинского рэпера Киевстонера обвинили в подготовке теракта в Подмосковье

Украинского рэпера Киевстонера обвинили в подготовке теракта в Подмосковье

Все БПЛА были уничтожены силами спецподразделения ФСБ России Украинский рэпер и киноактер Альберт Васильев, более известный под псевдонимом Киевстонер (внесен в перечень террористов и экстремистов на территории РФ), причастен к организации сорванного удара Киева по предприятию ВПК в Подмосковье, сообщает ФСБ РФ.

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