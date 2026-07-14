Все БПЛА были уничтожены силами спецподразделения ФСБ России Украинский рэпер и киноактер Альберт Васильев, более известный под псевдонимом Киевстонер (внесен в перечень террористов и экстремистов на территории РФ), причастен к организации сорванного удара Киева по предприятию ВПК в Подмосковье, сообщает ФСБ РФ.