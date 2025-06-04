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«Уважай нашу страну»: Русская девушка не стерпела: Открыла дверь такси и вернула иностранному водителю его мусор

«Уважай нашу страну»: Русская девушка не стерпела: Открыла дверь такси и вернула иностранному водителю его мусор

Avia.pro - СМИ На оживлённом перекрёстке Москвы произошла сцена, достойная кино: молодая женщина, не стерпев хамства, вернула иностранному водителю такси выброшенный им мусор.

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