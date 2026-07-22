Шамора реабилитирована, другие популярные пляжи Владивостока безопасными не признаны

Пляжи в материковой части Владивостока остаются официально непригодными для купания. «Реабилитирована» только Шамора — управление Роспотребнадзора по Приморскому краю признало воду в бухте Лазурной соответствующей гигиеническим нормативам, сообщает PRIMPRESS.
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