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Медведев назвал полезной для РФ нелюбовь Трампа к «прихлебателям»

Медведев назвал полезной для РФ нелюбовь Трампа к «прихлебателям»

Дональд Трамп, объявивший о своей победе на президентских выборах в США, обладает одним полезным для РФ качеством - нежеланием тратиться на прихлебателей, считает зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев.

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