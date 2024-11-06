Медведев назвал полезной для РФ нелюбовь Трампа к «прихлебателям»

Дональд Трамп, объявивший о своей победе на президентских выборах в США, обладает одним полезным для РФ качеством - нежеланием тратиться на прихлебателей, считает зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев.
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