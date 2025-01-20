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Вкратце про хохлов и май гадов...

Вкратце про хохлов и май гадов...

Пока мы тут спали, с той стороны большой лужи ковбои во всю прощались с командой Самоходного Деда, ну точнее, наоборот, вся эта сатанинская свора прощалась с звёзднополосатыми громодянами и всем глобусом.

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