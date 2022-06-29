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Юрий Николаев заявил, что бежавшая из России Хаматова воровала средства из своего же фонда

Юрий Николаев заявил, что бежавшая из России Хаматова воровала средства из своего же фонда

Aleksey Ivanov/ TV Zvezda/Global Look Press Телеведущий Юрий Николаев высказался об объезде актрисы Чулпан Хаматова в Латвию после начала российской спецоперации по защите Донбасса, раскритиковав действия звезды Николаев в беседе с журналистом Антоном Красовским заявил, что он опечален поведением Хаматовой и обвинил ее в хищении средств из собственного фонда «Подари Жизнь», хотя собеседник заверил Николаева, что это не так-то просто — актриса не имела доступ к деньгам организации.

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