Демократы и республиканцы в Сенате США смогли договориться по госдолгу

Демократы Сената Конгресса США одобрили временное решение по вопросу о потолке госдолга, предложенное лидером республиканцев Митчем Макконнеллом, пишет The Hill.
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